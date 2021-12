Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Streit mündet in gefährlich Körperverletzung

Lahr (ots)

Nachdem es am Dienstagnachmittag vor einer Schule in der Stefanienstraße zu einer Auseinandersetzung kam, haben die Beamten des Polizeireviers Lahr die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Gegen 15:30 Uhr sollen mehrere Personen zwischen 13 und 16 Jahren, mutmaßlich wegen eines andauernden Streites unter den Beteiligten, einen weiteren Gleichaltrigen mit einem Holzstock geschlagen haben. Die weiteren Ermittlungen sollen nun unter anderem die Beteiligungen und die Identität aller Beteiligten sowie die Hintergründe an den Tag bringen.

/rs

