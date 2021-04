Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien - 22-Jährige im Verdacht

Heidelberg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr stellten die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte im Kreuzungsbereich der Bergheimer Straße/ Mittermaierstraße zwei Personen fest, die beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten. Während einer Person die Flucht in Richtung Vangerowstraße gelang, konnte eine 22-Jährige im Bereich Alfons-Beil-Platz eingeholt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten auffällig frische Farbantragungen an der Bekleidung sowie an den Händen der jungen Frau fest. In der mitgeführten Sporttasche fanden die Beamten vier unterschiedliche Farbdosen sowie Schablonen und Handschuhe, die sichergestellt wurden. Die Polizeibeamten konnten an einer Mauer in der Bergheimer Straße sowie im Bereich der Neugasse/Ecke Hauptstraße entsprechende Schriftzüge feststellen, die offenbar erst vor Kurzem dort angebracht wurden. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ob die Farbschmierereien durch die 22-Jährige und ihren unbekannten Begleiter verursacht wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte.

