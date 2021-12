Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Kehl (ots)

Eine Verkehrskontrolle an der Kreuzung der Friedensstraße zur Honsellstraße durch Beamte des Polizeireviers Kehl wurde am Dienstagnachmittag einem 26-jährigen Peugeot-Fahrer zum Verhängnis. Hierbei stellten die Ordnungshüter gegen 14:30 Uhr fest, dass der Mittzwanziger sowohl ohne Führerschein, als auch unter der Einwirkung von Drogen hinter dem Steuer des Wagens gesessen haben dürfte. Im Rahmen der Überprüfung konnten die Ermittler zudem eine Kleinmenge an Haschisch auffinden. Den 26-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Teilnahme am Straßenverkehr unter der Wirkung von Drogen und dessen Besitz. Auch der Halter des Peugeot gelangt zur Anzeige, da er dem 26-Jährigen die Fahrt mit dem Pkw ermöglichte.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell