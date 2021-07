Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 12:00 Uhr

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: Unfall mit drei Pkw auf der B 14

Am Samstag gegen 13:56 Uhr fuhr eine 27-jährige BMW-Fahrerin an der Anschlussstelle Fellbach Süd in Richtung Waiblingen auf die B 14 auf. Hier wechselte sie direkt auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei einen, dort fahrenden, 27-jährigen Maserati-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß flogen Fahrzeugteile sowie Flüssigkeiten gegen den Pkw eines, ursprünglich vor der BMW-Fahrerin auf die B 14 aufgefahrenen, 78-jährigen Smart-Fahrer. Dieser fuhr auf der rechten Spur und kollidierte aufgrund dessen mit der Leitplanke. An den drei Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von ca. 30.500 Euro. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die Fahrbahn der B 14 musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Alle Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt.

Schorndorf - Schlichten: Unfall zwischen Motorrad und Pkw mit einem Leichtverletzten

Am Samstagnachmittag gegen 17:09 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit seinem Honda-Motorrad die Schurwaldstraße in Schlichten aus Schorndorf kommend hinter einem 48-jährigen VW-Fahrer. Nachdem beide eine dortige Fahrbahnverengung passiert hatten, musste der VW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen. Der Motorradfahrer versuchte auszuweichen, streifte den Pkw jedoch, kam von der Fahrbahn ab und stürzte dort. Er wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Auch ein Verkehrszeichen wurde beschädigt.

Schorndorf: Schwerer Unfall zwischen Motorrad und Pedelec

Am Samstagmittag gegen 13:10 Uhr kam es auf der L 1147 zwischen Oberberken und Adelberg zu einem schweren Unfall. Eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Sie fuhr kurz vor der Einmündung auf ihrer Fahrbahn nach links. Ein, von hinten kommender, 50-jähriger Motorradfahrer konnte, trotz Handzeichen der Pedelec-Fahrerin, nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Beide kamen zu Fall und verletzten sich schwer. Die Pedelec-Fahrerin wurde lebensgefährlich verletzt.

