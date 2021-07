Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle in Weinstadt und Allmersbach, Betrunkener in Backnang

Waiblingen (ots)

Backnang: Betrunkenen aus der Murr gezogen

Am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr sprang ein betrunkener 53-Jähriger an der Bleichwiese auf Höhe des dortigen Imbissstands in die Murr. Gegenüber den Einsatzkräften der Feuerwehr, die zu seiner Rettung verständigt worden waren, verhielt er sich äußerst aggressiv und wollte zurück in die Murr springen. Nachdem er durch den Rettungsdienst begutachtet worden war und keine körperlichen Schäden zu erkennen waren, wurde er nach richterlicher Anordnung zur Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Backnang verbracht.

Weinstadt/Endersbach: Unfallflucht auf Radweg

Bereits am Donnerstag gegen 15:30 Uhr befand sich eine 14-Jährige auf dem Heimweg von der Schule auf dem parallel zur Beutelsbacherstraße verlaufenden Rad- und Fußgängerweg. Ca. 50 Meter vor der Tankstelle in Beutelsbach wurde die Geschädigte von hinten von einem Kraftrad angefahren und stürzte zu Boden. Auch der Fahrer des Kraftrads stürzte und zog sich laut Angaben der Geschädigten eine blutige Platzwunde an der linken Stirnhälfte zu. Der Kradfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Die Geschädigte erlitt Verletzungen an Knie und Knöchel. Laut der Geschädigten soll das Kraftrad komplett schwarz gewesen sein. Den Fahrer beschreibt sie als 19-20 Jahre, 170-175 cm groß, bekleidet mit einem hellgrünen T-Shirt , einer dunkelbraunen langen Hose und einer silbernen Armbanduhr am Handgelenk. Außerdem hatte er kurz rasiertes blondes Haar und braun-grüne Augen.

Zeugen werden gebeten, sich unter 07151 950-422 an das Polizeirevier Waiblingen zu wenden.

Allmersbach im Tal: Betrunken Unfall verursacht

Am Samstag gegen 02:10 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Seat Leon die Backnanger Straße in Fahrtrichtung Backnang. Auf Grund alkoholischer Beeinflussung schaffte es der Unfallverursacher nicht, dem Kurvenverlauf zu folgen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überfuhr er einige Leipfosten, bevor er gegen eine Hauswand prallte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

