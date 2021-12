Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tischdecke angezündet/Einbruch auf Baustelle

Hemer (ots)

Am Montagabend setzten Unbekannte eine Tischdecke im Treppenhaus eines Restaurants in der Bahnhofstraße in Brand. Eine Mitarbeiterin des Restaurants konnte den Brand selbständig löschen, bevor er auf weitere Möbel oder Gebäudeteile übergreifen konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung. (schl)

Im Verlauf des Wochenendes hebelten unbekannte Täter zwei Baucontainer auf der Baustelle des Hallenbades an der Bahnhofstraße auf. Sie entwendeten zahlreiche Baumaschinen, darunter zwei Bohrmaschinen, eine Handkreissage, einen Schlagschrauber, einen Winkelschleifer sowie einen Staubsauger. Der Wert der Maschinen liegt nach ersten Erkenntnissen im niedrigen fünfstelligen Betrag. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiwache Hemer unter 02372-9099-0 entgegen. (schl)

