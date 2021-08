Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfall in einem Kreuzungsbereich

Mechernich (ots)

Im Kreuzungsbereich In der Eule und Im Rothenfeld in Mechernich-Kommern kam es am Donnerstagnachmittag (26.08.2021) gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich fuhr mit seinem VW Passat in die Kreuzung, dabei kollidierte er mit der 18-jährigen Pkw-Fahrerin aus Mechernich. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Fiat der 18-Jährigen und sie verletzte sich dabei. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache.

