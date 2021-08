Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in einen Verbrauchermarkt

Euskirchen (ots)

Unbekannte brachen Donnerstagmorgen (26.08.2021) gegen 06.09 Uhr in einen Verbrauchermarkt auf dem Eifelring in Euskirchen ein. Sie verschafften sich zunächst Zugang über das Gartencentergelände. Durch Zerstören einer Fensterscheibe erhielten Sie Zugang in den Gartenverkaufsraum des Marktes. Auffällig war das zwei Olivenbäume entwendet wurden.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell