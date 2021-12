Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Christus-Korpusse entwendet

Balve (ots)

Zwischen dem 12.12.2021 und dem 20.12.2021 entwendete ein bislang unbekannter Täter den aus Gussmetall bestehenden Christus-Korpus von einem Kreuz in der "Helle". Der Täter hatte den Korpus offenkundig von dem an einem Fußweg liegenden Kreuz abgeschraubt. (schl)

Der Diebstahl eines weiteren Korpus wurde am Montagnachmittag durch einen aufmerksamen Zeugen gemeldet. Er sah im Vorbeifahren, dass der Korpus am Gransauer-Kreuz fehlte. Als die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten das Kreuz aufsuchten, stellten sie fest, dass der Korpus offenbar mutwillig abgerissen worden war. Kleine Teile der ca. 100cm großen Holzplastik lagen noch vor Ort. Hinweise können telefonisch unter 02373-9099-0 an die Polizeiwache Menden gegeben werden. Die Ermittlungen, auch in Bezug auf einen möglichen Zusammenhang, laufen in beiden Fällen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell