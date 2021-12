Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Feuer im Papiercontainer/ Streit in Lokal

Iserlohn (ots)

Die Feuerwehr musste am Dienstag ein Feuer in einem Papiercontainer auf dem Schulhof der Burgschule löschen. Die Mutter eines Schülers entdeckte den rauchenden Container gegen 10.40 Uhr und informierte die Schulleitung.

Am Dienstagmittag um 13.40 Uhr wurde die Polizei zu einem handfesten Streit zwischen acht Personen in ein Lokal an der Unnaer Straße gerufen. Bei der Auseinandersetzung ging es um angebliche Schulden. Die Polizei trennte die Streithähne. Ein 42-jähriger Mann wurde verletzt. Die Polizei ermittelt gegen ihn sowie drei 19, 23 und 24 Jahre junge Männer wegen Körperverletzung. (cris)

