POL-MK: Zeitgleich Bedrohungen gegen Schülerinnen und Notfallsanitäter

Altena (ots)

Auf dem Weg zur Schule wurden am heutigen Mittwoch gegen 7.20 Uhr zwei Mädchen in einem Linienbus von zwei Unbekannten bedroht und belästigt. Die 13- und 14-jährigen Schülerinnen stiegen am Bahnhof aus dem Bus und riefen die Polizei. An der Bushaltestelle pöbelten die offenbar alkoholisierten Männer weitere Passanten an, bevor sie in den IC in Richtung Frankfurt stiegen. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Bundespolizei wurde informiert. Beide Männer waren dunkel gekleidet. Einer der Männer trug eine schwarze Jacke mit roten Ärmeln. Mindestens einer der beiden hatte einen dunklen Rucksack dabei.

Ein 41-jähriger Mann bedrohte fast zeitgleich im Ortsteil Knerling die Besatzung eines Rettungswagens. Seine Mutter hatte den Rettungsdienst bestellt. Die Notfallsanitäter brachten die Frau in den Wagen. Der Sohn erschien kurz darauf an der Anschrift, schrie die Mitarbeiter an, beschimpfte und beleidigte sie und drohte ihnen mit Schlägen. Dabei hämmerte, trat und spuckte er gegen den Rettungswagen. Die Notfallsanitäter verschlossen alle Türen und alarmierten die Polizei. Als die eintraf, hatte sich der Aggressor bereits zurückgezogen und beruhigt. Er erklärte, dass er nicht wollte, dass seine Mutter ins Krankenhaus gebracht wird. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen einer Bedrohung. (cris)

