POL-WAF: Oelde-Stromberg. Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag, 18. Juli 2021, um 07.10 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Schückingstraße in Oelde-Stromberg zu einem Brand. Eine 34-jährige Oelderin und ihr 1-jähriges Kind hielten sich zum Zeitpunkt des Ausbruches des Feuers in der betroffenen Wohnung auf. Beide konnten selbständig und unverletzt die Wohnung rechtzeitig verlassen. Das Feuer, welches auf die Kücheneinrichtung übergriff, konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Die Wohnung ist zur Zeit nicht bewohnbar, weitere Wohnungen im Haus sind nicht betroffen. Ausgebrochen ist das Feuer in der Küche, im Bereich des Herdes auf welchem zu diesem Zeitpunkt ein Toaster abgestellt war. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zur Zeit nicht beziffert werden.

