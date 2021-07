Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf- Velsen, Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am Freitag, 16.07.2021, zwischen 15:00 und 18:20 Uhr, brach ein Unbekannter die Holztür eines Wohnhauses in Warendorf- Velsen auf und drang in die Wohnung ein. Dort wurden Schmuck und ein hochwertiges Feuerzeug der Marke "Dupont" entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Möglicherweise hat der Täter auch an anderer Stelle nach Tatgelegenheiten gesucht und ist jemandem aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf unter Telefon: 02581-941000 oder Email:poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

