Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, alkoholisierte Motorradfahrer stürzte

Warendorf (ots)

Ein 18-Jähriger Motorradfahrer aus Sassenberg wurde bei einem Alleinunfall in Warendorf am 17.07.2021, gegen 10:00 Uhr schwer verletzt. Der 18-Jährige befuhr mit einem Motorrad die Reichenbacher Straße in Fahrtrichtung Im Grünen Grund. Nach Durchfahren einer langgezogenen Linkskurve fuhr er mit dem Vorderrad gegen den rechten Bordstein. Er verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte ca. 30 Meter über den Gehweg. Der Fahrer, der bis auf den Motorradhelm keine Schutzkleidung trug, erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das beschädigte Motorrad wurde abgeschleppt. Darüber hinaus wurde auch ein Gartenzaun beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,00 Euro.

