Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Beckumer Straße, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Am 16.07.2021, gegen 12:35 Uhr, ereignete sich auf der Beckumer Straße in Ahlen in Höhe der Einmündung Auf dem Damm ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 42-jähriger Ahlener musste seinen Skoda verkehrsbedingt abbremsen und ein 53-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Seat auf dessen Fahrzeug auf. Dabei verletzte er sich leicht. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 42-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden, der auf 1.400,- Euro geschätzt wurde.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell