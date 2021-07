Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh/Oelde. Kontrolle der Schleichwege

Warendorf (ots)

Am Freitagmorgen kontrollierte die Polizei die Schleichwege in der Bauernschaft Hoest rund um die Umleitungsstrecke der L 792 zwischen Ennigerloh und Oelde. Innerhalb von zwei Stunden stellten die Beamten fest, dass elf Fahrzeugführer die Umleitung missachteten und verbotenerweise Schleichwege nutzten. Die Verstöße wurden mit einem Verwarngeld geahndet. Die Polizei Oelde wird während der Baumaßnahmen verstärkt in dem Bereich kontrollieren und bei Fehlverhalten konsequent einschreiten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell