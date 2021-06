Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Farbschmierereien - Wer hat etwas gesehen?

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 12.06., 21:00 Uhr bis zum 13.06.2021, 10:50 Uhr, wurden in der Nietzschestraße und im Schwalbenweg Hauswände von der Rupprechtschule und von zwei Wohnhäusern mit Farbe besprüht. Durch die Farbschmierereien entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.200,- Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

