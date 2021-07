Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bei versuchtem Taschendiebstahl aufgefallen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.7.2021, 9.30 Uhr fielen zwei Tatverdächtige bei einem versuchten Taschendiebstahl in einem Discounter an der Rhedaer Straße in Oelde auf. Eine unbekannte Frau gab gegenüber einem Mitarbeiter an, dass sie sich von ihrem mitgeführten Kinderwagen samt Tasche weggedreht habe. Dabei stellte sie fest, wie die beiden Unbekannten versuchten ihre Geldbörse aus der Tasche zu stehlen. Als das Duo bemerkte, dass sie aufgefallen waren, flüchteten die Frauen ohne Beute aus dem Geschäft.

Die Tatverdächtigen sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, haben schwarze lange Haare und sind südländischen Typs. Eine ist schlank, die andere kräftiger. Des Weiteren trug eine Frau eine helle beige lange Jacke, die nicht zur Witterung passte.

Zeugen sowie die unbekannte Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Telefon 02522(915-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell