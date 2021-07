Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei verletzte Autofahrer nach Abbiegeunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.7.2021, 16.25 Uhr wurden zwei Autofahrer bei einem Abbiegunfall auf der L 822 in Beckum verletzt. Ein 22-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Lippborg und bog an der Einmündung Mühlenweg/Dalmer nach links auf die Straße Dalmer ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw eines 60-jährigen Ahleners. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Fahrzeug des Waderslohers über den Grünstreifen auf den angrenzenden Fahrradweg. Rettungskräfte brachten die leicht verletzten Männer in ein Krankenhaus. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 29.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell