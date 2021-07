Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Autofahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Zwei verletzte Personen, ein auf dem Dach liegender Pkw und ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 14.7.2021 gegen 6.45 Uhr auf der L 793 in Ostenfelde ereignet hat. Eine 25-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Landstraße in Richtung Westkirchen. Der Pkw der Oelderin geriet aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und stieß gegen einen am linken Fahrbahnrand stehenden Baum. Ein entgegenkommender 32-jähriger Autofahrer erkannte die Situation und bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das misslang und das Fahrzeug des Warendorfers stieß mit dem Pkw der 25-Jährige zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Auto der Oelderin auf das Dach, während der Pkw des Warendorfers auf die Bankette geriet und gegen ein Verkehrszeichen stieß. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 25-Jährige und den leicht verletzten 32-Jährigen zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Kräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

