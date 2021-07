Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Zeugen meldeten betrunkenen Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.7.2021 meldeten aufmerksame Zeugen gegen 18.05 Uhr einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer in Ennigerloh. Dem Drensteinfurter Ehepaar fiel der 35-Jährige auf der Ostenfelder Straße auf, als er mitten auf der Fahrbahn sein Auto wendete. Sie befanden sich anschließend hinter dem Pkw und stellten fest, dass der Autofahrer untypisch langsam und in Schlangenlinien fuhr. Eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin musste auf den angrenzenden Gehweg ausweichen, um einen Unfall zu verhindern. Im weiteren Verlauf bog der in Ennigerloh Wohnende auf den Parkplatz eines Discounters ab, wohin ihm der 56-jährige Zeuge folgte, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Polizisten übernahmen den deutlich erkennbar Betrunkenen und fuhren mit ihm zu seiner Wohnung, da er keinen Ausweis dabei hatte. Anschließend ging es zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache, denn der Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten stellten den Führerschein des 35-Jährigen sicher und bis zu seiner Ausnüchterung auch die Autoschlüssel.

