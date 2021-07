Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Abgelenkt und bestohlen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.7.2021, 15.30 Uhr lenkte ein Unbekannter eine Seniorin ab und bestahl sie in Telgte auf der Steinstraße. Die 80-Jährige war unmittelbar zuvor an der Bank und hatte dort Geld abgehoben. Als sie wieder in ihr Auto stieg, steckte die Telgterin die Geldbörse in das Seitenfach der Fahrertür und schloss diese. Der Unbekannte riss die Tür wieder auf und gab an, dass ihr Parkausweis nicht mehr gültig sei. Die Frau schlosss die Tür ein weiteres Mal, die der Mann erneut aufriss und griff nach dem Parkausweis. Die Telgerin schob den Mann zurück, schloss die Tür und fuhr weg. Später stellte sie den Diebstahl ihres Portemonnaies fest, dass jemand an der B 51 in der Nähe einer Gärtnerin gefunden und bei ihr Zuhause abgegeben hatte. Allerdings ohne Bargeld, das der Unbekannte gestohlen haben dürfte.

Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß, um die 45 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, dunkle glatte Haare und trug ein blaues Hemd sowie eine Sonnenbrille.

Wer hat die Tat oder den Täter beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell