POL-WAF: Kreis Warendorf. Pedelec, Fahrrad und Kraftfahrzeuge am Sonntag im Fokus der Polizei

Am Sonntag, 18.7.2021 richtet die Polizei ihren Fokus auf Fahrer von Pedelecs, Fahrrädern und Autos. 2020 waren an 40 % der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen Radfahrende beteiligt. Drei Personen starben und 335 wurden verletzt. Polizisten werden in kleinen Teams an wechselnden Örtlichkeiten das Verhalten von Kraftfahrzeugführern gegenüber Zweiradfahrern kontrollieren. Aber auch das von Pedelec- und Radfahrenden. Festgestellte Verstöße werden konsequent geahndet, immer mit dem Ziel, die Verkehrssicherheit für alle zu erhöhen.

Des Weiteren können sich Interessierte an dem Informationsstand von Verkehrswacht e. V. und Polizei informieren. Dieser ist von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr auf dem Markplatz in Telgte aufgebaut und wechselt anschließend nach Ahlen. Dort ist die Polizei zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr am Werseradweg in der Nähe des städtischen Gymnasiums ansprechbar.

