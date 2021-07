Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh, Westkirchener Straße, Verkehrsunfall mit Verletzten

Warendorf (ots)

Der 32-jährige Fahrer eines E-Scooters aus Ennigerloh befuhr am 16.07.2021, gegen 15:00 Uhr, die Westkirchener Straße in Richtung Westkirchen und kollidierte mit einem verkehrsbedingt wartenden Lieferwagen. Dessen 19-jähriger Fahrer hatte zuvor beabsichtigt, rückwärts aus dem Becksteddes Kamp zu fahren. Nach Angaben eines Zeugen habe der Lieferwagen aber gestanden als Fahrer des E-Scooters stürzte und mit dem Oberkörper gegen das andere Fahrzeug prallte. Dabei verletzte sich der Mann, der keinen Helm trug, so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste. Der Fahrer des Lieferwagens blieb unverletzt und der Sachschaden unbedeutend. Die Westkirchener Straße war bis 16:30 Uhr gesperrt.

