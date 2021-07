Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Wiesengrund, Rollerfahrer gestürzt

Warendorf (ots)

Am 17.07.2021, gegen 12:40 Uhr verletze sich ein 26-jähriger Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall in Warendorf leicht. Ein 66-jähriger Mann aus Beelen beabsichtigte, mit seinem Toyota vom Wiesengrund nach rechts auf den Lohwall abzubiegen. Als er wegen eines Fahrradfahrers warten musste und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremste, berührte der nachfolgende Rollerfahrer das Heck des stehenden Pkw seitlich. Er stürzte und rutsche über die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich an den Armen und der Roller wurde beschädigt.

