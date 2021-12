Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reifen platt + Kaugummiautomat angesteckt + VW beschädigt + Weihnachtsbäume entwendet + Absperrpoller samt Kette entwendet + Einbrecher ohne Beute

Marburg-Biedenkopf (ots)

Reifen platt

Marburg- Ockershausen: Etwa 100 Euro beträgt der Schaden, der durch einen plattgestochenen Reifen in der Graf-von-Stauffenberg-Straße entstanden ist. Zwischen 20 Uhr am Freitag (17. Dezember) und 19 Uhr am Samstag beschädigten Unbekannte den Reifen eines geparkten roten Opel Corsa. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Kaugummiautomat angesteckt

Gladenbach- Mornshausen: Anwohner löschten am Sonntag (19. Dezember) gegen 20.40 Uhr einen brennenden Kaugummiautomaten in der Mittelstraße. Der Automat befindet sich an einer Hauswand, die durch das schnelle Eingreifen der Anwohner unbeschädigt blieb. Der Schaden am Automat beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) bittet um Hinweise zur Sachbeschädigung.

VW beschädigt

Marburg: Schäden in Höhe von 3000 Euro verursachte ein Unbekannter an einem geparkten VW Golf in der Straße Hofstatt. Unter anderem ein Olivenglas warf er zwischen Samstag (18. Dezember), 14 Uhr und Sonntag, 13 Uhr, auf den PKW und beschädigte den VW vor allem am Dach und an der Frontscheibe. Die Polizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060): Wer hat ungewöhnliche Geräusche, wie vielleicht das Zersplittern von Glas, im Tatzeitraum gehört? Wem sind verdächtige Personen am Tatort aufgefallen?

Weihnachtsbäume entwendet

Marburg- Cappel: Aus einem umzäunten Verkaufsstand in der Umgehungsstraße entwendeten Diebe zwischen Freitag und Samstag 39 Tannenbäume. Sie schlugen zwischen 17.50 Uhr und 09 Uhr zu und dürften für den Transport der Bäume ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Insgesamt haben die Bäume einen Wert von etwa 1200 Euro. Die Polizei in Marburg bittet um Hinweise: Wer hat das Verladen von Bäumen außerhalb der regulären Öffnungszeiten beobachtet? Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen, das im Tatzeitraum längere Zeit am Verkaufsstand parkte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Absperrpoller samt Kette entwendet

Neustadt: Zwei Absperrpoller und eine Eisenkette entwendeten Unbekannte zwischen Mitternacht und 9.30 Uhr am Sonntag (19. Dezember) in der Straße Am Schalkert. Das Diebesgut hat einen Wert von 130 Euro, die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06428/ 9305-0).

Einbrecher ohne Beute

Dautphetal- Buchenau: Ohne Beute verließen Einbrecher ein Einfamilienhaus im Falkenweg. Zuvor stiegen sie gewaltsam zwischen 16.05 Uhr und 21 Uhr am Samstag (18. Dezember) in das Haus ein und durchsuchten dort sämtliche Räume. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum im Falkenweg oder umliegenden Straße bemerkt? Hinweise an Telefonnummer 06461/9295-0.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell