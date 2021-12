Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Neustadt - Polizei und Rettungskräfte suchen vermisste Frau

Marburg-Biedenkopf (ots)

Pressemeldung vom 17.12.2021:

Neustadt - Polizei und Rettungskräfte suchen vermisste Frau

Die Polizei und weitere Rettungskräfte suchen derzeit zunächst mal zwischen Neustadt Momberg und Wiera nach einer vermissten 31 Jahre alten Frau. An den Suchmaßnahmen beteiligt sich auch ein Polizeihubschrauber. Die Gesuchte ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine unauffällige, normale Statur und blonde Haare, die sie gerne zum Zopf gebunden trägt. Sie ist wahrscheinlich bekleidet mit einer pinkfarbenen Jacke. Die Vermisste, die medizinische Hilfe benötigt, wurde zuletzt gegen 09 Uhr in Momberg gesehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell