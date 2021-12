Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Dreister Einbruch + Einbruch in Spielothek (Korrektur!) + Farbschmierereien + Autos verkratzt + Drogenfahrten + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Goßfelden - Dreister Einbruch

Ziemlich dreist ging ein Einbrecher am Dienstag, 14. Dezember, zwischen 17 und 21 Uhr vor. Trotz der Anwesenheit der Anwohner und von diesen unbemerkt stieg er durch ein wohl offenes Fenster in ein als Büro eingerichtetes Zimmer eines Wohnhauses in der Otto-Ubbelohde-Straße ein. Er verschloss die Zimmertür von Innen, durchsuchte den Raum und flüchtete mit einer Digitalkamera, einem Laptop und dem gefundenen Bargeld auf dem Weg wie er hineinkam. Gegen 17 Uhr, als der Bewohner vor der verschlossenen Zimmertür stand und selbst durchs Fenster einsteigen musste, fiel der Einbruch auf. Wer hat zur fraglichen Zeit den Ein- und/oder Ausstieg durch das Fenster beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Einbruch in Spielothek

(Ergänzung zur Meldung vom 14. Dezember - konkretisierte Tatzeit)

Um in die Spielothek in der Bahnhofstraße eindringen zu können, beseitigte der Täter mit einem erheblichen Kraftaufwand zunächst das Gittertor vor der Eingangstür und brach diese dann auf. In den Geschäftsräumen stahl er das Bargeld aus insgesamt fünf aufgebrochenen Automaten. Allein der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Vermutlich erbeutete der Täter auch noch Bargeld in vierstelliger Höhe. Der Einbruch war in der Nacht zum Dienstag, 14. Dezember, zwischen 04.28 und 05.37 Uhr. Von dem Täter liegt eine Beschreibung vor. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem schlanken Mann mit langer Hose, Kapuzenpulli, Turnschuhen und Handschuhen. Er hatte eine Taschenlampe und einen länglichen Gegenstand, eventuell eine Metallstange dabei. Wem ist diese Person zur Tatzeit in Wetter in der Bahnhofstraße oder in unmittelbarer Umgebung aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Farbschmierereien

Die Meldung über die festgestellten blauen und schwarzen Farbschmierereien an einer Hauswand im Durchgang zur Fußgängerzone (Am Markt) erreichte die Polizei am Dienstag, 14. Dezember. Neben mehreren, scheinbar bedeutungslosen Schmierereien waren zwei 15 x 15 Zentimeter große blaue Hakenkreuze aufgesprüht, sodass der Staatsschutz der Kripo Marburg die Ermittlungen übernommen hat. Ob diese Sachbeschädigungen durch eine oder mehrere Taten entstanden und eine genauere Tatzeit stehen nicht fest. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzeitraum zurückliegend bis zum 25. November aus. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Auto wiederholt verkratzt

Gleich zwei Mal war der silberne 1er BMW von Sachbeschädigungen betroffen. Erst verkratzte jemand auf der Beifahrerseite die vordere und später dann die hintere Tür. Es entstanden jeweils Schäden von mehreren Hundert Euro. Der BMW parkte während der Tatzeiten zwischen Mittwoch 24. November und Freitag, 26. November, sowie von Freitag auf Samstag, 11. Dezember, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße Am Glaskopf. Sachdienliche Hinweise zu diesen Sachbeschädigungen bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Heskem - Fahrerseite von braunem Ford Focus verkratzt

In der Zeit zwischen 14 und 19.30 Uhr, am Sonntag, 12. Dezember, parkte ein brauner Ford Focus bei der Grillhütte des Verschönerungsvereins Mölln in der Straße zu den Eichwiesen. In dieser Zeit verkratzte ein noch unbekannter Täter die Fahrerseite. Die Kratzer laufen über beide Türen bis zum Fahrzeugheck. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cölbe - Drogenfahrt

Ein 35 Jahre alter Mann fuhr ein Auto, obwohl er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Drogentest reagierte am Dienstag, 14. Dezember, um 07.40 Uhr positiv auf Amphetamine und Kokain. Die Fahrt endete mit der allgemeinen Verkehrskontrolle in der Kasseler Straße. Die Polizei veranlasste die Blutprobe.

Marburg - Scooterfahrer mit Drogen im Blut und im Gepäck

Bei der Kontrolle eines Scooterfahrers am Dienstag, 14. Dezember, in der Bahnhofstraße stellte die Polizei zunächst durch einen Drogentest den Einfluss von THC, Amphetaminen und Kokain fest und bei anschließenden Durchsuchungen in seinem Gepäck mehr als 100 Gramm unterschiedliche Betäubungsmittel sicher. Den Anhaltegrund lieferte der Scooterfahrer, weil er mit dem Gerät auf dem Gehweg fuhr. Der polizeibekannte 28 Jahre alte Mann aus Cölbe räumte sofort den Konsum von Marihuana am Vortag ein. Der Drogentest reagierte allerdings auf mehrere Stoffe. Im Gepäck fand die Polizei dann Marihuana, Haschisch, Kokain, Amphetamine und Ecstasy-Tabletten. Die Polizei veranlasste wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel eine Blutprobe und legte zudem eine Anzeige wegen des Verdachts des Erwerbs- Besitzes und Handelns mit Betäubungsmitteln vor. Gegen den Mann lagen keine Haftgründe vor, sodass die Polizei ihn nach den Maßnahmen entließ.

Marburg - Positiver Drogentest

Weil er sein Auto fuhr, ohne den Sicherheitsgurt angelegt zu haben, kontrollierte die Polizei einen 41 Jahre alten Mann aus dem Ebsdorfergrund. Da sich der Verdacht auf den Konsum berauschender Mittel ergab, führte die Polizei einen Drogentest durch, der positiv auf Amphetamine und Cannabis reagierte. Die Autofahrt endete daher mit der Kontrolle am Dienstag, 14. Dezember, um 20.55 Uhr in der Beltershäuser Straße. Die Polizei veranlasste auch in diesem Fall die nötige Blutprobe.

Breidenbach - Unfallflucht in der Hintalstraße

Die Polizei Biedenkopf sucht nach einer Unfallflucht in der Hintalstraße nach Zeugen und bittet um Hinweise. Zwischen 19 Uhr am Sonntag und 13 Uhr am Montag, 13. Dezember, prallte ein noch unbekanntes Auto gegen einen ordentlich vor dem Anwesen Hintalstraße 14 geparkten blauen VW Golf. Am Golf entstand vorne links ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort. Zurückgebliebene Plastikeilen sind ein Beleg für einen auch am verursachenden Fahrzeug entstandenen Schaden. Wo also steht seit spätestens Sonntagmittag ein Auto mit frischem Unfallschaden zumindest an Plastikteilen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei Biedenkopf bittet etwaige Unfallzeugen, sich unter Tel. 06461 9295 0 zu melden.

Marburg - Unfallflucht vor dem Gesundheitszentrum - Grauer Kombi beschädigt

Die einzige Chance für den Besitzer eines grauen Opel Astra Sports Tourer nicht auf seinem Unfallschaden sitzen zu bleiben, ist ein Zeuge. An dem Kombi entstand hinten rechts an der Seite ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Vermutlich passierte die Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums am Krekel. Die Unfallzeit war bereits am Dienstag, 07. Dezember, zwischen 14 und 14.45 Uhr. Wer hat in dieser Zeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß mit dem grauen Opel Kombi gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell