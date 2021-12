Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch im Ginseldorfer Weg - Kripo bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhaues im Ginseldorfer Weg gibt es die Personenbeschreibung eines Mannes, der im Haus und in unmittelbarer Tatortnähe gesehen wurde, dort aber offenbar weder wohnt noch zu Besuch war. Zeugen schätzen den gepflegt wirkenden mutmaßlichen Deutschen auf ca. 30 Jahre. Er ist 1,75 Meter groß und hat kurze, braune und leicht wellige Haare. Er trug eine dunkle Cargohose und einen dunklen Blouson oder Bomberjacke. Eventuell benutzt er einen weißen Klein-Lastwagen, der ebenfalls im Ginseldorfer Weg parkte, dort aber nicht zuzuordnen war. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten. Der Einbruch in die Wohnung im zweiten Stock war am Montag, 13. Dezember, zwischen 14.15 und 14.30 Uhr. Der Täter hatte diverse Schränke in mehreren Zimmern geöffnet und offenbar durchsucht. Letztlich erbeutete er eine Geldbörse mit Bargeld, Krankenversicherungskarten, Personalausweisen, Führerschein und persönlichen Unterlagen. Eine ebenfalls mitgenommene Einkaufstüte mit einem Kleid und ein schuhkartongroßes braunes, mit Ornamenten verziertes Schmuckkästchen samt Inhalt tauchte versteckt im Keller des Hauses mittlerweile wieder auf. Wer hat den Mann noch gesehen oder wer kennt den beschriebenen Mann? Wer kann nähere Angaben zu dem geparkten weißen Kleinlastwagen machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell