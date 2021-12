Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Auto verkratzt-3000 Euro Schaden + Unfallflucht auf dem Patientenparkplatz

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach - Auto verkratzt - 3000 Euro Schaden

Von Donnerstag auf Freitag, 10. Dezember, zwischen 15 und 10.30 Uhr entstand an einem blauen Hyundai i40 Kombi durch das Verkratzen des Hecks ein Schaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der Kombi parkte auf einem Abstellplatz vor dem Anwesen Bahnhofstraße 52. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 oder Polizei Gladenbach, Tel. 06462 9168130.

Wetter - Unfallflucht auf dem Patientenparkplatz

Am Mittwoch, 08. Dezember, kam es zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Patientenparkplatz einer Arztpraxis in der Straße An Bahnhof zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekanntes Auto gegen den geparkten weißen VW Golf und verursachte an dessen vorderer Stoßstange einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Ohne einen Zettel zu hinterlassen, ohne in der Praxis nachzugfragen und ohne die Polizei anzurufen, verließ der Verursacher den Unfallort. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein Auto vom Parkplatz wegfahren sehen und wer kann dieses Auto beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

