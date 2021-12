Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ...und noch weitere Polizeikontrollen + Graffiti + Unfallflucht im Damaschkeweg

Marburg-Biedenkopf (ots)

...und noch weitere Polizeikontrollen

Steffenberg

In der Schelde-Lahn-Straße stoppte die Polizei Biedenkopf in der Nacht zum Freitag, 10. Dezember, um 04.45 Uhr, einen Opel Omega. Der Fahrer stand zwar nicht unter dem Einfluss berauschender Mittel, aber er hatte keinen Führerschein. Da der Pkw ihm nicht gehörte, leitete die Polizei auch gegen den Eigentümer des Fahrzeugs ein Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. "Wer ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug jemandem überlässt, der sollte sicher sein, dass derjenige auch im Besitz des notwendigen Führerscheins ist. Ansonsten läuft man Gefahr, sich strafbar zu machen!"

Neustadt

Am Donnerstagabend (09. Dezember), um 22.50 Uhr, hielt die Polizei Stadtallendorf in Neustadt einen Pkw Kombi an. Der 38 Jahre alte Fahrer lehnte einen Drogen- und einen Alkotest ab, sodass er den sich bei der Kontrolle ergebenden Verdacht des Einflusses von Alkohol und Drogen nicht ausräumen konnte. Die Polizei veranlasste daher die zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit oder eben Untüchtigkeit notwendige Blutprobe. Der im Ostkreis lebende Mann hat außerdem keinen Führerschein.

Marburg

Der Fahrer des am Donnerstag, 09. Dezember, um 20 Uhr, in der Weidenhäuser Straße angehaltenen und kontrollierten Autos hatte keinen Führerschein. Der 18-Jährige konnte allerdings den Wagen weiter nutzen, als Beifahrer, denn der Besitzer kam hinzu und übernahm den Schlüssel von der Polizei. Für den 18-Jährigen und den Fahrzeugbesitzer hatte die Kontrolle jeweils eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zufolge.

Biedenkopf - Graffiti in der Galgenbergstraße

In der Galgenbergstraße sprühte jemand einen beleidigenden Spruch und eine Zahlenkombination auf die Hauswand eines Einfamilienhauses. Die Sachbeschädigung durch dieses Graffiti wurde am Donnerstag, 09. Dezember, um 16 Uhr festgestellt. Wer hat vor dieser Zeit in der Galgenbergstraße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Wem ist jemand mit silbernen Farbanhaftungen an Kleidung oder Haut aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Unfallflucht im Damaschkeweg - 3500 Euro Schaden an schwarzem Toyota Auris

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nach einer Unfallflucht im Damaschkeweg nach Zeugen und bitten um sachdienliche Hinweise. Der Unfall war zwischen 17.30 Uhr am Dienstag und 16 Uhr am Mittwoch, 08. Dezember. Der vorne rechts erheblich beschädigte schwarze Toyota Auris parkte entgegen der Fahrtrichtung am linken Straßenrand aus Richtung der Friedrich-Ebert-Straße kommend gegenüber dem Anwesen Damaschkeweg 8. Beim Passieren des geparkten Autos kam es zu der sicherlich deutlich hör- und wohl auch spürbaren Kollision. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Wer hat den Unfall gesehen oder gehört und kann Hinweise zu einem mutmaßlich beteiligten Fahrzeug geben? Wo steht seit spätestens Mittwochnachmittag ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug mit eventuell schwarzer Fremdfarbe an der Anstoßstelle? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

