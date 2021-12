Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Sichere Fenster verhindern Einbruch + Mann bedrängt Frau-Polizei sucht Helfer + Zaun und Betonpfosten beschädigt + Unter Drogeneinfluss am Steuer + Unfallfluchten-Polizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Sichere Fenster verhindern Einbruch

Die Sicherheit der Fenster einer Praxis in einem Gebäudekomplex in der Straße des 17. Juni reichte aus, um einen Einbruch zu verhindern. Der Täter versuchte es nach den Spuren zu urteilen an beiden ebenerdigen Fenstern und blieb jeweils erfolglos. An den Fenstern entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der versuchte Einbruch war von Dienstag auf Mittwoch, 08. Dezember, zwischen 19 und 08 Uhr. Wer hat in dieser Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Mann bedrängt Frau - Polizei sucht Helfer

Als eine Frau laut um Hilfe schrie, stand ihr der Mann einer vorbeikommenden türkischen Familie zur Seite. Dieser Mann ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 in Verbindung zu setzen. Der Vorfall war am Montag, 06. Dezember, gegen 13.10 Uhr, in der Teichwiesenstraße gegenüber von dem KIK-Markt. Ein Mann bedrängte eine Frau zunächst verbal, ergriff sie dann und schüttelte sie. Der gesuchte Zeuge sorgte dafür, dass die bedrängte Frau in ihr Auto einsteigen und wegfahren konnte.

Wommelshausen - Zaun und Betonpfosten beschädigt

Derzeit rätseln die Ermittler, wie es in der Parkanlage Hintermühle zu dem Schaden an einem Holzzaun samt Betonpfosten kam. Der Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand vor Donnerstag, dem 02. Dezember. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf einen etwaigen Verursacher und es besteht demnach auch kein Tatverdacht. Wer hat vor dem 02. Dezember in der Parkanlage einen Vorfall beobachtet, bei dem es zu dem Schaden gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Cappel

Nachdem der Drogentest positiv auf THC reagierte musste ein 26 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Gießen sein Auto in Cappel stehen lassen. Die Polizei untersagte am Mittwoch, 08. Dezember, um 10.25 Uhr die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Wetter

Am gleichen Tag, um 16. 10 Uhr, beendete die Polizei dann noch die Autofahrt eines 40 Jahre alten Mannes. Sein Drogentest zeigte einen Einfluss von THC und Amphetaminen. Auch in diesem Fall veranlasste die Polizei zudem die notwendige Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg

Auffahrunfall Erlenring/Wilhelm-Röpke-Straße - Hinweise zu weißem Kleinbus erbeten

Nach der Kollision stiegen zunächst die Insassen beider Fahrzeuge aus und begutachteten die Schäden am eigenen Fahrzeug. Dann fuhr eines der beteiligten Autos weg, ohne dem anderen Beteiligten die Personalien übergeben zu haben. Der Unfall war am Freitag, 03. Dezember, gegen 15.30 Uhr. Ein grauer Opel Corsa und der weiße Kleinbus/Transporter nutzten den Erlenring vom Ortenberg kommend und beabsichtigten nach rechts in die Wilhelm-Röpke-Straße abzubiegen. Wegen der roten Ampel bremste die 21 Jahre alte Opelfahrerin bis zum Stillstand ab. Der Fahrer des Transporters fuhr auf und verursachte am Heck des Opels einen Schaden von mindestens 1000 Euro. Vermutlich entstand an dem mit wohl Bauarbeitern besetzten Transporter kein Schaden. Leider steht der Fahrzeughersteller und Typ nicht fest. Montiert war ein Marburger Kennzeichen mit unbekannter weiterer Buchstabenkombination und möglicherweise der Zahl 36. Wer kann sachdienliche Angaben machen, die zur Ermittlung des gesuchten Autos beitragen könnten? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Mornshausen a.S. - Lieferwagen touchiert geparkten Kleinbus

Bei einer Kollision mit dem geparkten grauen VW Multivan verlor das verursachende Fahrzeug das schwarze Gehäuse des rechten Außenspiegels. Nach den Ermittlungen gehört dieses Spiegelgehäuse zu einem Iveco Daily. Dieser Kastenwagen wird häufig als Lieferwagen eingesetzt. Wer hat einen solchen Lieferwagen am Montag, 06. Dezember, gegen 10.45 Uhr in Gladenbach Mornshausen, in der Hauptstraße gesehen? Wer hat an dem Tag eine Lieferung mit einem solchen Auto erhalten und kann entsprechende Hinweise geben? Wo steht ein Iveco Daile mit fehlendem Kunststoffgehäuse am rechten Außenspiegel Das gesuchte Fahrzeug fuhr von Gladenbach kommend durch die Hauptstraße und steifte den ordnungsgemäß vor dem Anwesen Hauptstraße 49 geparkten grauen VW Bus. Auch an diesem Auto entstand ein Spiegelschaden. Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

