POL-MR: Illegale Altölentsorgung gefährdet Umwelt und Verkehr

Friedensdorf

Die Feuerwehr konnte so gerade noch verhindern, dass Altöl in die Kanalisation eindringt. Der Regen hatte das in einer Plastiktüte abgestellte Öl die Straße hinuntergespült und für eine längere Ölspur gesorgt. (siehe Bild unter www.polizeipresse.de) Eine Meldung über einen Unfall aufgrund der Ölspur hat die Polizei bislang nicht erhalten. Der Ermittler für Umweltdelikte bei der Polizei Biedenkopf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Täter hat einen blauen Müllsack mit ca. fünf Litern Altöl einfach auf dem Gehweg vor dem ehemaligen Fabrikgelände in der Lahnstraße abgestellt. Der Einsatz von Polizei und Feuerwehr wegen der festgestellten Ölspur war am Mittwoch, 08. Dezember, gegen 13.30 Uhr. Wer hat demnach vor diesem Zeitpunkt entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

