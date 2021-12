Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht am Erlenring

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Unfallflucht am Erlenring

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines Vorfalls auf der Ausfahrt der Stadtautobahn an der Anschlussstelle Marburg Mitte zum Erlenring. An der Situation beteiligt waren am Dienstag, 07. Dezember, um etwa 21.15 Uhr, ein weißer SUV und ein schwarzer VW Arteon. Der VW nutzte die Ausfahrt und blieb auf dem rechten Fahrstreifen um letztlich nach rechts auf den Erlenring stadteinwärts abzubiegen. Vermutlich aus dem Parkhaus kommend, nutzte der weiße SUV zunächst den linken Fahrstreifen der Ausfahrt, um dann den Fahrstreifen zu wechseln. Der SUV bog dann ebenfalls nach rechts Richtung Stadt ab. Obwohl die Insassen des VW eine Kollision nicht bemerkten, stellte sie beim Anhalten am Zielort einen frischen Unfallschaden vorne links fest. Stoßstange und Kotflügel vorne links wiesen Kratzer auf. Eine andere Fahrsituation, bei der es zu dem Schaden gekommen sein könnte, schlossen die Insassen aus. Wer hat das Fahrmanöver auf der Ausfahrt bzw. dem Zubringer zum Erlenring beobachtet? Wer kann den weißen SUV näher beschreiben? Wo steht ein weißer SUV mit einem offenbar frischen, eventuell auch nur geringen Unfallschaden auf der Beifahrerseite? Vielleicht ist an dieser Schadensstelle auch schwarze Fremdfarbe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

