POL-MR: Friedhofsparkplatz beschmiert + Holztransporter bleibt an Brücke hängen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Anzefahr - Friedhofsparkplatz beschmiert

Nach den Schmierereien auf dem Parkplatz des Friedhofs in Anzefahr hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen aufgenommen. Von Montag auf Dienstag, 07. Dezember, sprühten der oder die Täter zwischen 17 und 11 Uhr mit weißer Farbe ein 80 x 80 Zentimeter großes Hakenkreuz und eine sich über 8 Meter erstreckende Buchstaben- und Zahlenkombination auf den Boden. Wer hat in der Tatzeit Beobachtungen an dem Friedhof gemacht, di ein einem Zusammenhang stehen könnten? Wer hat in der fraglichen Zeit Personen und/oder Fahrzeuge dort gesehen? Wem ist jemand mit weißen Farbanhaftungen an Haut oder Kleidung aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Holztransporter bleibt an Brücke hängen

Weil der Ladekran des Lastwagens über die Ladung nach oben herausragte, war der Holztransporter insgesamt zu hoch und blieb an einer Bahnbrücke hängen. Das Führerhaus des Lastwagens kippte durch den Anstoß nach vorne und die geladenen Baumstämme rutschten gegen die Kabinenrückwand. Aufgrund der wohl geringen Geschwindigkeit hielt die Wand dem Druck stand und schützte den 37 Jahre alten Lastwagenfahrer. Der Mann erlitt keine Verletzungen. Der Schaden an dem Lastwagen mit Anhänger beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro. An den Stahlträgern der Eisenbahnbrücke waren leichte Verformungen zu sehen. Wie hoch der Schaden an der Brücke ist, bedarf weiterer Untersuchungen. Der Unfall passierte am Dienstag, 07. Dezember, um kurz nach 18 Uhr. Der vollbeladene Lastwagen mit Anhänger fuhr vom Wald aus über den Bahnweg zur Hauptmann-Matthes-Straße.

Bilder des Unfalls stehen unter www.polizeipresse.de zur Verfügung.

Martin Ahlich

