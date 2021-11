Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - PKW gegen Baum

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagabend befuhr eine 28jährige Lemgoerin mit ihrem PKW Citroen die Herforder Straße in Richtung Bad Salzuflen. Nach Durchfahren des Liemer Kreisels verlor sie aus bisher nicht geklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW schleuderte durch einen Graben und prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Lemgo eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 / 6090.

