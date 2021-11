Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Gartenhütte aufgebrochen

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Mittwoch, dem 10.11.2021 bis Freitagmittag brachen bis unbekannte Täter in eine Gartenhütte am Alten Knick ein. Die Täter beschädigten ein Fenster und zwei Türen, anschließend verließen sie den Tatort ohne Beute. Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

