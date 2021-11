Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Warenhaus

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in ein Warengeschäft an der Otto-Hahn-Straße ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster in den Markt und entwendeten dort mehrere Flaschen Rasierwasser. Das genaue Ausmaß der Beute muss noch ermittelt werden. Zeugenhinweise bitte an die Kripo in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

