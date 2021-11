Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Handtaschenraub in der Sofienstraße

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 h, wurde einer 85jährigen Frau aus Detmold in der Sofienstraße ihre Handtasche entrissen. Die Frau war als Fußgängerin auf dem Gehweg der Sofienstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung Sofienstraße / Robert-Koch-Str. näherte sich von hinten ein Fahrradfahrer und riss der Dame im Vorbeifahren ihre Handtasche von der Schulter. Der männliche Täter bog dann von der Sofienstraße in die Robert-Koch-Straße ein und flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige bisher nicht gestellt werden. Die geschädigte ältere Dame blieb glücklicherweise unverletzt. Der Handtaschenräuber ist etwa 180 cm groß, schlank, trug eine helle Jacke und eine grau-blaue Wollmütze. Das Fahrrad kann leider nicht beschrieben werden. Bei der entwendeten Handtasche handelt es sich um eine hellbraune Wildledertasche, in der sich eine Geldbörse, ein Handy, ein Schlüsselbund und mehrere Ausweispapiere befanden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kripo in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

