Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Pedelecs gestohlen.

Lippe (ots)

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag (11.11.2021) wurden zwei Pedelecs aus einer Garage in der Düsseldorfer Straße gestohlen. Es handelt sich um Räder der Modelle Cube Hybrid One 500 Trapez in blau-gelb und Winora Yucatan I8 Wave in schwarz im Wert von etwa 2500 Euro. Wer Hinweise zum Verbleib der Pedelecs geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

