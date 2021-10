POL-COE: Coesfeld, Gerleve, B525/Autofahrer nach Unfallflucht gesucht

Polizei Coesfeld

Am Mittwoch (27.10.) gegen 22.15 Uhr befuhr eine 28-jähriger Coesfelder die B525 in Richtung Nottuln. In der Bauerschaft Gerleve beabsichtiger er zwei vor sich fahrende Autos zu überholen. Als er sich bereits auf der Gegenfahrbahn befand, zog das vor ihm fahrende Auto ebenfalls zum Überholen heraus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste er sein Fahrzeug stark ab und geriet dabei auf den Seitenstreifen. Hier stieß er mit seiner Fahrzeugfront gegen einen Leitpfosten. Der herausziehende Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

