Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Welte/Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Glück im Unglück hatten zwei Autofahrerinnen und vier Kinder bei einem Unfall am Mittwoch (27.10.) um kurz nach 12 Uhr auf der K49. Eine 36-jährige Dülmenerin beabsichtigte mit ihrem Auto die K49 zu queren. In ihrem Auto befanden sich vier Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 23-jährige Coesfelderin mit ihrem Auto die K49 in Richtung Karthaus. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Coesfelderin landete mit ihrem Auto im Straßengraben. Das Auto der Dülmener blieb auf der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Coesfelderin erlitt einen Schock und ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein dreijähriges Kind wurde vor Ort von einem Rettungswagen behandelt, verblieb aber in der Obhut der Erziehungsberechtigten. Die Dülmenerin sowie die weiteren Kinder blieben unverletzt. Die K49 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

