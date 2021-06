Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Alkoholisiert mit Straßenbahn zusammengestoßen

Kehl (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn kam es am Samstagabend in der Straßburger Straße. Der Velo-Fahrer überquerte nach bisherigen Ermittlungen gegen 23 Uhr bei Rotlicht den Bahnübergang der Tram und kollidierte trotz Notbremsung des Schienenfahrzeuges mit diesem. Wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Kehl herausstellte, war der 49-jährige Zweiradfahrer alkoholisiert und mit rund 2,6 Promille unterwegs, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zur Versorgung seiner offenbar nur leichten Verletzungen, wurde er durch den Rettungsdienst in das örtliche Klinikum gebracht. Während an den beiden Fahrzeugen offenbar nur ein Schaden von rund 500 Euro entstand, muss sich der Endvierziger nun mit einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung auseinandersetzen.

/rs

