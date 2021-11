Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Jugendlicher angefahren.

Lippe (ots)

Am Dienstagnachmittag (09.11.2021) wurde ein 16-Jähriger aus Lemgo angefahren. Der Jugendliche überquerte gegen 14:55 Uhr den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr Lagesche Straße/Steinweg, als er von einem weißen Auto erfasst wurde. Der 16-Jährige stürzte. Als der Fahrer des Wagens sich nach seinem Befinden erkundigte, sagte er im ersten Schreck, dass alles in Ordnung sei. Daraufhin fuhr der Mann im Auto davon. Später wurde jedoch klar, dass der Jugendliche bei dem Unfall verletzt wurde. Die Polizei sucht nach dem Autofahrer, der nach Zeugenhinweisen zwischen 25 und 30 Jahren alt und etwa 1,80 bis 1,85 m groß ist, schwarze, mittellange Haare und einen Drei-Tage-Bart hat und eine schwarze Brille trug. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

