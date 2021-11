Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Stromkästen besprüht.

Lippe (ots)

In Lemgo besprühten Unbekannte zwei Stromkästen mit Farbe. Einer der Kästen wurde im Pöstenweg zwischen dem 02.11. und 07.11.2021 beschmiert. Der zweite Verteilerkasten steht in der Straße "Hinter den Pösten" und wurde am Sonntag (07.11.2021) zwischen 16:30 und 22 Uhr angegangen. Zeugenhinweise zu den Sachbeschädigungen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

