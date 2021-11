Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahndung nach Ladendieb.

Lippe (ots)

Anfang April 2021 stahl ein bislang unbekannter Tatverdächtiger Waren in einem Supermarkt in der Straße Ostertor und wurde dabei vom Ladendetektiv beobachtet. Der Zeuge sprach den Tatverdächtigen an und versuchte ihn an der Flucht zu hindern. Bei einem Gerangel verlor der Tatverdächtige seine Oberbekleidung und rannte mit nacktem Oberkörper in Richtung Grabenstraße davon. Dabei wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen. Nun liegt ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Ein Bild und die Beschreibung des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-gewerbsmaessiger-ladendiebstahl.

Wer Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 5 unter der 05222 98180.

