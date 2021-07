Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Auffahrunfall

Schwelm (ots)

Am 29.07. gegen 12:45 Uhr befuhr eine 68-jährige Wuppertalerin die Barmer Straße mit ihrem Pkw VW. An einer rot zeigenden Ampel fuhr sie auf den haltenden Pkw Ford einer 32-jährigen Ennepetalerin auf. Die Beifahrerin im Ford, eine 69-jährige Ennepetalerin, wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell