Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Akkuschrauber gestohlen

Borken (ots)

Auf elektrische Geräte abgesehen hatten es Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Weseke: Die Täter drangen an der Ludgeristraße in eine Gartenhütte ein und entwendeten zwei Akkuschrauber und ein Baustellenradio, alles der Marke Makita. Hinweise erbittet die Kripo: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell