Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim

Rhein-Neckar-Kreis: Qualm in Firmengebäude löst Feuerwehreinsatz aus

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Die Mitarbeiterin einer Herstellerfirma in der Untergimpern Landstraße stellte am frühen Donnerstagmorgen Qualm in einem der Firmengebäude fest und löste einen Notruf aus. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Neckarbischofsheim kam mit vier Fahrzeugen zum Brandort und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sinsheim ermittelt nach der Brandursache. Diese wird in einem technischen Defekt in der Verzinnungsanlage vermutet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell