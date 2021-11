Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Jabel OT Damerow

Waren (Müritz) (ots)

Am 08.11.2021 wendete sich gegen 17:00 Uhr eine Anwohnerin aus der Ortschaft Jabel telefonisch an die Polizei und zeigte einen Einbruch in ihr Haus im Ortsteil Damerow an.

Den Beamten des Polizeihauptreviers Waren berichtete die 60-Jährige das Haus am Morgen verlassen zu haben, um zu arbeiten. Bis etwa 13:40 Uhr befand sich noch ein Hausmeister auf dem Grundstück in Damerow. Nach dessen Verlassen haben sich nach gegenwärtigem Erkenntnisstand unbekannte Täter auf das Grundstück begeben und sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Geld und Schmuck im Wert von etwa 35.000 Euro. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Durch die Beamten wurde eine Strafanzeige wegen Wohnungseinbruchdiebstahl aufgenommen und zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg zum Einsatz.

Sollte jemand im Tatzeitraum Auffälligkeiten bemerkt haben oder verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt haben, wird um Kontaktaufnahme über die Polizei in Waren unter 03991/176224 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell